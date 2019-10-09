https://static.news.ru/photo/fd8de674-eab1-11e9-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huntington Park Police Department

Жительница пригорода Лос-Анджелеса Кого Гебара стала свидетелем драки в местном парке и попыталась вызвать полицию через специального робота. Однако аппарат не смог оповестить силовиков и потребовал, чтобы заявительница «убралась с дороги».

По словам женщины, она подбежала к роботу HP RoboCop, разработанному компанией Knightscope, и несколько раз нажала на кнопку аварийного оповещения. Машина, потребовав освободить проезд, продолжила патрулирование.

Друг Гебары вызвал полицейских через телефон. Наряд прибыл спустя 15 минут, когда драка уже закончилась.

В компании Knightscope пояснили, что робот патрулирует парк в рамках пилотного проекта. Кнопка экстренного вызова пока не соединена с отделом полиции, передаёт « Хайтек ».

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