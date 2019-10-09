Жительница пригорода Лос-Анджелеса Кого Гебара стала свидетелем драки в местном парке и попыталась вызвать полицию через специального робота. Однако аппарат не смог оповестить силовиков и потребовал, чтобы заявительница «убралась с дороги».
По словам женщины, она подбежала к роботу HP RoboCop, разработанному компанией Knightscope, и несколько раз нажала на кнопку аварийного оповещения. Машина, потребовав освободить проезд, продолжила патрулирование.
Друг Гебары вызвал полицейских через телефон. Наряд прибыл спустя 15 минут, когда драка уже закончилась.
В компании Knightscope пояснили, что робот патрулирует парк в рамках пилотного проекта. Кнопка экстренного вызова пока не соединена с отделом полиции, передаёт «
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