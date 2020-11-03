Рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/43326614-1df6-11eb-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст, собиравшийся выдвинуться в президенты Соединённых Штатов Америки, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах. Уэст ранее заявлял, что намерен включиться в борьбу за кресло руководителя Штатов в качестве независимого претендента, так как в гонке уже участвует республиканец и действующий глава страны Дональд Трамп.

Исполнитель также предложил коллеге по шоу-бизнесу — рэперу Jay-Z — стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие Уэста говорили, что Канье страдает биполярным расстройством.

Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединённых Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю... за себя, — написал Канье Уэст на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. — ye (@kanyewest) November 3, 2020

По традиции реальные шансы возглавить державу могут лишь кандидаты двух основных партий — Республиканской и Демократической — ими стали Дональд Трамп и Джо Байден соответственно. Последний призвал избирателей посетить избирательные участки. Он заявил, что жители могут победить в битве «за душу страны».

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.