https://static.news.ru/photo/9b80b86e-9361-11e9-a1db-fa163e074e61_1024.jpg Ха Джун Чхан Фото: Vishal Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Профессор Кембриджского университета Ха Джун Чхан заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа проводит агрессивную протекционистскую торговую политику с помощью введения дополнительных тарифов.

По его мнению, именно поэтому США не принимают активного участия во Всемирной торговой организации, сообщает ФАН .

Учёный добавил, что страны, у которых высокий уровень доходов, постоянно пытаются подорвать многостороннюю систему, если она не работает в их интересах, в то время как развивающимся государствам лучше коммуницировать именно в условиях многостороннего подхода.

Ранее News.ru писал, что российская национальная валюта демонстрирует уверенный рост к доллару на фоне решений и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики.