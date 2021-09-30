Причиной «гаванского синдрома» у дипломатов США могли быть сверчки

Причиной травм у дипломатов США могли быть сверчки, а не «гаванский синдром». Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на рассекреченный доклад, подготовленный в 2018-м для Госдепа независимой группой американских учёных JASON.

Согласно этому отчёту, звуки, сопровождавшие пострадавших в 2016–2017 годах по крайней мере в восьми случаях из 21, вероятнее всего были вызваны насекомыми. Учёные сочли «крайне маловероятным», что в инцидент были вовлечены микроволновые или ультразвуковые лучи, которыми сейчас повсеместно предлагаются официальными лицами США в качестве объяснения травм.

Мы считаем, что записанные звуки имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное. Наиболее вероятным источником является индийский сверчок с коротким хвостом, — заключили исследователи.

Проявления «гаванского синдрома» были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах. Схожие симптомы наблюдались у дипломатов в КНР в 2018 году. Предполагалось, что люди подверглись воздействию звукового оружия, что обернулось долговременными последствиями для здоровья.

28 сентября сотрудник американской разведки, служивший в Сербии, был эвакуирован на родину из-за появления у него неврологических приступов, напоминающих так называемый «гаванский синдром».

По данным источников американских СМИ, инцидент на Балканах мог бы считаться показателем того, что на американских госслужащих совершается всё больше атак как за пределами США, так и внутри страны. По информации американских чиновников, случаи «гаванского синдрома» вызывают проблемы со здоровьем, а также разочарование у представителей власти. Отмечалось, что разведчики и дипломаты стали неохотно соглашаться на иностранные командировки.

Ранее директор Третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что домыслы о «гаванском синдроме» у американских дипломатов в Берлине абсурдны. По его мнению, они напоминают сюжет из плохой бондианы.