Посольство РФ направило США ноту из-за отключения связи в генконсульстве

https://static.news.ru/photo/6701957c-5ac5-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство РФ в США

Российское посольство направило в Госдеп США ноту с требованием незамедлительно устранить ситуацию с отключением связи в генконсульстве в Нью-Йорке.

В заявлении подчёркивается, что проблемы со связью препятствуют нормальной работе учреждения.

Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую, — отметили сотрудники.

Об отключении связи в генконсульстве стало известно 19 января. Были отключены все телефонные линии, возникли проблемы с Интернетом. Дипломаты отметили, что ранее такой ситуации не возникало.

Как писал NEWS.ru, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен 19 января выступил на слушаниях в сенате по поводу его назначения, на которых сделал несколько серьёзных выпадов в отношении России. Помимо ожидаемой критики политики Москвы, которую он назвал вызовом для администрации Байдена, дипломат высказался на тему санкций.