Посол Бринк: США не склоняют Киев к переговорам с Москвой

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бриджит Бринк

Американский посол в Киеве Бриджит Бринк назвала «абсолютной ложью» утверждения о том, что США склоняют Украину к переговорам с Россией. В интервью телеканалу ICTV она подчеркнула, что Вашингтон наоборот поддерживает стремление Киева занять за столом переговоров более сильную позицию.

Это абсолютная ложь <...> Только украинцы и демократически избранный лидер Украины — президент Зеленский — могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, а также, когда и как приступать к переговорам, — заявила Бринк.

Она добавила, что все военные конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами. США считают своей задачей помогать Украине всеми способами, в том числе на поле боя, чтобы та имела более сильную позицию в предстоящих переговорах.

Ранее экс-сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон заявил, что Вашингтон и Лондон не хотят, чтобы Киев начинал переговоры с Москвой. Они заинтересованы в продолжении конфликта, как способе «обескровить Россию», а число жертв их не волнует.

16 сентября президент России Владимир Путин отметил, что для его встречи с Зеленским необходимо согласие украинской стороны. Однако Киев не соглашается на диалог, а украинский лидер заявил, что не готов к нему.