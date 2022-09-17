Экс-сотрудник Госдепа: США не дают Украине пойти на соглашение с Россией

Фото: NATO/flickr.cm

Конфликт на Украине вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку американские и британские власти не хотят, чтобы Киев начинал переговоры с Москвой, заявил в эфире телеканала Fox Business экс-сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон. По его словам, Вашингтону и Лондону выгодно затягивание конфликта и их не волнует количество жертв.

Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого, — сказал Уитон.

По его словам, США и Британия хотят продолжения конфликта, так как он является отличной возможностью «попытаться обескровить Россию», а сколько может людей при этом погибнуть, ни американские, ни британские власти не волнует.

При этом экс-сотрудник Госдепа указал, что Вашингтону следовало бы проявлять сдержанность в антироссийской риторике и оказании помощи Киеву, потому что Москва и так уже рассматривает ВСУ как прокси-армию США.

Уитон также высказал предположение, что Украине следовало бы отказаться от некоторых территорий. Он уточнил, что имеет в виду регионы, которые являются русскими в этническом плане, где русскоязычное население и мироощущение людей отличается от районов в центре и на западе Украины.

Накануне президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $600 млн. Он включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, стрелковое оружие, приборы ночного видения, оборудование для разминирования, теплое обмундирование.