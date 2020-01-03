https://static.news.ru/photo/e015076c-2e13-11ea-9527-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американский суд обязал владельцев студии Girls Do Porn выплатить около $12,7 млн девушкам, которых обманом и шантажом заставляли сниматься в фильмах для взрослых. Потерпевшими по делу стали 22 порнозвезды поневоле.

На момент начала «актёрской карьеры» им было от 17 до 22 лет. Некоторые ещё учились в школе.

Съёмки происходили в гостиничных номерах города Сан-Диего. При этом — исключительно после подписания контракта. Однако девушек уверяли, что видео не попадёт в Интернет и будет распространяться на носителях. Им также пообещали не раскрывать общественности имена.

Добровольно сниматься хотели далеко не все. Тогда им угрожали, чтобы заставить подписать контракт, давали алкоголь и наркотики перед подписанием, сообщает TJournal.

Некоторое время спустя ролики с участием девушек оказались на популярных порносайтах, многие собрали миллионы просмотров, а имена девушек стали достоянием общественности. После этого актрисы подверглись преследованиям, были вынуждены менять имена и место жительства. Некоторые даже задумывались о суициде.

Помимо денежной компенсации суд постановил вернуть потерпевшим по делу все изображения и видео с их участием, а также передать авторские права.

Впрочем, не все пострадавшие стали жертвами угроз. Как писал NEWS.ru, были и те, кто добровольно шёл на съёмки из-за финансовых затруднений. При этом, однако, рассчитывая на анонимность.