Помпео: Трамп сказал «достаточно» и примет меры против информаторов КНР

https://static.news.ru/photo/a949a51a-d4d7-11ea-93d2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний — разработчиков программного обеспечения, передающих информацию Пекину. По мнению Белого дома, подобные предприятия угрожают национальной безопасности США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Президент Трамп сказал «достаточно», и мы собираемся исправить такое положение. Он примет меры в ближайшие дни в отношении многих рисков нацбезопасности, которые представляет собой программное обеспечение, связанное с китайской Коммунистической партией, — заявил дипломат в эфире телеканала Fox News.

Накануне руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть приняты уже в ближайшие недели.

В конце июля 2020 года Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения. Трамп отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети. Переговоры отложены до объявления позиции Белого дома. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США.