https://static.news.ru/photo/3e3e4166-926d-11e9-ae54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео лично предупредил Тегеран о последствиях в случае гибели американских военнослужащих в регионе.

Послание иранским властям было озвучено во время визита Помпео в Багдад в мае. Основанием для него стала информация, полученная разведкой США, о возможной атаке подконтрольных Ирану сил на американских военных в регионе. По словам госсекретаря, Вашингтон прибегнет к силовым контрмерам, если действия Тегерана приведут к смерти хотя бы одного солдата США, сообщает The Washington Post .

При этом издание отмечает, что власти США окончательно не определились по поводу военного варианта ответа на действия Ирана. Тем более что некоторое время назад сам Помпео утверждал, что президент Дональд Трамп не хочет войны с Исламской Республикой.

Ранее News.ru писал, что американские власти обвинили Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Помпео заявил, что Вашингтон не исключает повторения атак, поэтому подготовит меры противодействия для защиты судоходства в регионе.