Политолог усомнился в способности Байдена снизить цены на бензин в США Политолог Литвинов усомнился в способности Байдена снизить цены на бензин в США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы попросить страну нарастить поставки нефти в Штаты, однако такие меры не помогут американскому лидеру снизить цены на бензин в стране, так как у арабского государства нет таких мощностей, чтобы перекрыть дефицит нефти на рынке, заявил политолог Михаил Литвинов в беседе с «Экономикой Сегодня». По его мнению, Байден «пытается создать видимость» решения американских проблем с топливом.

Байден сейчас пытается создавать видимость того, что он усердно работает и ищет пути для решения проблемы с ценообразованием в США. То есть переговорил с теми, с этими, теперь вот поедет к саудитам просить нарастить поставку нефти в страну. Но проблема в том, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы перекрыть дефицит черного золота на рынке, — подчеркнул Литвинов.

Он считает, что сейчас в мире складывается крайне непростая ситуация с нефтью. Политолог напомнил, что определенный негативный след на индустрии оставила и пандемия коронавируса. Более того, по рынку ударило и нефтяное эмбарго Евросоюза, которое привело к резкому повышению цен на топливо. Литвинов резюмировал: если Вашингтону не удастся договориться с арабскими странами, то новые санкции против России отложат «в долгий ящик».

Ранее Байден заявил: его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином. Он добавил, что водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.