Политолог рассказал, когда закончится мировое финансовое доминирование США Американист Дудаков назвал «дефолт Байдена» подрывом мирового доминирования США

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Резко растущий государственный долг становится неподъемной ношей для бюджета США, считает политолог-американист Малек Дудаков. «ПолитЭксперт» приводит мнение аналитика, согласно которому, в случае дефолта в мире резко ускорятся процессы дедолларизации, что подорвет американское финансовое доминирование.

Как отмечает издание, республиканцы в США резко критикуют президента Джо Байдена за то, что в условиях серьезного бюджетного кризиса и угрозы дефолта он намерен участвовать в саммите G7 в Японии. На встрече будут обсуждаться вопросы противодействия России и Китаю. Но если угроза дефолта крупнейшей экономики мира станет реальностью, этот кризис привлечет к себе больше внимания, считает эксперт.

Бюджетный кризис уже и так сильно бьет по репутации Вашингтона — не зря многие страны за последний год начали распродавать американские казначейские бумаги. Однако в случае дефолта все нынешние процессы дедолларизации резко ускорятся, и это рискует стать тем «черным лебедем», который подорвет финансовое доминирование США, — подчеркнул политолог.

Он также указал, что республиканцы заранее готовятся назвать возможный дефолт именем Байдена, чтобы возложить на него ответственность за любые плачевные последствия.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с руководством десятков американских банков представила информацию о катастрофических последствиях гипотетического дефолта для финансовой системы страны.