Минобороны КНР обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

Фото: Zuma/ТАСС

Проводимая Соединенными Штатами политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР. Он подчеркнул, что Вашингтон обладает большим арсеналом в мире, при этом намеренно «раздувает тему китайской военной угрозы».

США оживленно спекулируют о модернизации Китаем его ядерных сил, строят абсурдные предположения. Хотя, по существу, самым необходимым является то, чтобы они сами пересмотрели свою политику в отношении ядерного оружия. США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия, — сказал пресс-секретарь Минобороны КНР.

Доклад США о развитии вооруженных сил КНР, опубликованный на прошлой неделе, «искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая», а также «необоснованно спекулирует» на росте военной мощи КНР, добавили в ведомстве. Тань Кэфэй назвал публикацию доклада «грубым вмешательством» в дела Китая по тайваньскому вопросу.

Это старый трюк по раздуванию так называемой китайской военной угрозы, — констатировал Тань Кэфэй.

По оценке Пентагона, представленной в докладе ведомства, Китай к 2035 году завершит модернизацию своих войск и развернет около 1,5 тысячи ядерных боеголовок. США пришли к выводу, что Китай нарастил темпы разработки оружия массового уничтожения.

Ранее о планах разработки ядерного оружия заявили в Южной Корее. Власти республики не исключили, что разместят тактическое оружие США.