Первый американский штат превысил планку в 600 тысяч случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Калифорнии к 14 августа превысило 600 тысяч, что сделало штат первым в стране, превысившим эту планку.
Об этом
Во Флориде за время пандемии выявлено 555 137 случаев заражения коронавирусом, в Техасе — 530 857, в Нью-Йорке — 423 440, в Джорджии — 228 668. Всего в США отмечено более 5,25 млн случаев при 167 277 летальных исходах.
Как писал NEWS.ru, в США ведутся работы по созданию вакцины от коронавируса, в которой в качестве основы используется вирус гриппа. По словам учёных, одиночная доза препарата способствует выработке организмом мыши почти такого же количества антител, сколько присутствует в сыворотке крови человека, переболевшего COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен