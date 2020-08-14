Первый американский штат превысил планку в 600 тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a14235a-de61-11ea-817e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом в Калифорнии к 14 августа превысило 600 тысяч, что сделало штат первым в стране, превысившим эту планку.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает и публикует мировую статистику по COVID-19. В Калифорнии подтверждено 602 997 случаев коронавирусной инфекции за всё время, скончались 10 997 человек. По количеству летальных исходов Калифорнию обходит штат Нью-Йорк (32 805 погибших).

Во Флориде за время пандемии выявлено 555 137 случаев заражения коронавирусом, в Техасе — 530 857, в Нью-Йорке — 423 440, в Джорджии — 228 668. Всего в США отмечено более 5,25 млн случаев при 167 277 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, в США ведутся работы по созданию вакцины от коронавируса, в которой в качестве основы используется вирус гриппа. По словам учёных, одиночная доза препарата способствует выработке организмом мыши почти такого же количества антител, сколько присутствует в сыворотке крови человека, переболевшего COVID-19.