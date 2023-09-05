Первая леди США заразилась коронавирусом Белый дом: Джилл Байден заразилась коронавирусом

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден с женой

Жена президента США Джо Байдена Джилл заразилась коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у первой леди наблюдаются слабо выраженные симптомы. У Байдена при этом отрицательный результат на заболевание.

После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сегодня вечером также сдал анализы. Тест президента оказался отрицательным. На этой неделе президент будет регулярно проходить тестирование и следить за симптомами, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в мире выросла заболеваемость COVID-19 на 38% за 28 дней. По данным ВОЗ, за период с 24 июля по 20 августа было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев заражения и более двух тысяч смертей.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов недавно предупредил, что новый штамм коронавируса BA.X насчитывает в себе порядка 30 мутаций и уже обнаружен в шести местах разных стран. Он отметил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что изменения отслеживаются на том участке, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Вирусолог добавил, что по сей день в новой мутации много неясности. Пока известно лишь то, что обновленный COVID-19 очень быстро распространяется в популяции.