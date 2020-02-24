https://static.news.ru/photo/b5264fde-56b8-11ea-b940-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press AgencyGlobalLookPress

Больше половины американцев (65%) считают, что на президентских выборах 2020 года победит действующий президент Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос CBS и исследовательскую службу YouGov.

Также благодаря опросу аналитики выяснили, что около 60% жителей США уже уверены, за кого отдадут свой голос на выборах. Респонденты подчеркнули, что ни один из кандидатов от Демократической партии США не может составить конкуренцию Дональду Трампу.

Отмечается, что самого популярного кандидата от Демократической партии США Берни Сандерса поддерживают лишь 27% американцев.

Аналитики отмечают, что, судя по ответам респондентов-демократов, среди Демократической партии США лидируют кандидаты Джозеф Байден (49%) и Берни Сандерс (45%).

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден пожаловался на то, что его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты.