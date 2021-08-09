Обама провёл «безмасочную» вечеринку и был оправдан

Ситуация действительно раздута, все гости вечеринки соблюдали меры безопасности. Об этом в своей речи на телеканале CNN сообщила журналистка The New York Times Эни Карни, комментируя празднование 60-летия экс-президента США Барака Обамы.

По её словам, на вечеринку были приглашены только вакцинированные гости. Она подчеркнула, что на спортивные мероприятия обычно собираются ещё больше людей.

Таким заявлением Карни вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.

А как же опасения по поводу того, что привитые могут заразить «дельтой» непривитых? — задаются вопросом пользователи Twitter.

A NYT reporter on CNN justifying Obama's huge maskless birthday bash because he only invited "a sophisticated, vaccinated crowd" is about as emblematic of liberal discourse as it gets.



What happened to all the concerns about vaccinated people passing Delta to the unvaccinated? https://t.co/9g8qGkYQEO — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 8, 2021

Как стало известно ранее, во избежание распространения коронавирусной инфекции гостей попросили вакцинироваться, но многие из них не выполнили просьбу.

Бывший президент США Барак Обама пригласил на празднование своего юбилея сотни гостей. Однако эпидемиологическая ситуация в стране заставила его отменить её. Несмотря на это, своё обещание Обама не сдержал. В Сеть попали кадры с тайной вечеринки на 500 человек, где видно, что ни на ком из гостей нет маски.

Позже звёздные гости вечеринки Обамы удалили все опубликованные в соцсетях кадры.

Барак Хусейн Обама стал первым чернокожим президентом США, он занимал пост с 2009 по 2016 год. Деятельность экс-президента ознаменовалась улучшением в отношениях между Белым домом и рядом стран, также он получил Нобелевскую премию мира, спецслужбы США в годы его президентства сумели ликвидировать террориста номер один — Усаму бен Ладена.