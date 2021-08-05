Барак Обама «выбросил» деньги своих гостей «на ветер»

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Экс-президент США Барак Обама в день своего 60-летия неожиданно для всех отменил праздник, из-за чего многие гости потеряли деньги. Об этом сообщает TMZ.

На юбилей экс-президента были приглашены сотни гостей. Мероприятие планировалось на острове Мартас-Винъярд. Однако из-за пандемии коронавируса бывший лидер США отменил праздник. Приглашённые гости начали отменять бронирование номеров в отелях, но администрации гостиниц отказались возвращать заказчикам аванс. Правила отелей гласят, что деньги можно вернуть за 72 часа до предполагаемого заселения. Многие гости потеряли деньги, поскольку узнали об отмене мероприятия за несколько часов до его начала.

Барак Обама с Женой Мишель и дочерьми, 2000 год face to face/Instagram/Global Look Press Сенатор от Иллинойса Барак Обама, 2008 год Matthew Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Барак Обама принимает присягу 44-го президента США перед Капитолием в Вашингтоне, 20 января 2009 года Zhang Yan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лауреат Нобелевской премии мира, президент США Барак Обама во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло, 10 декабря 2009 года Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Барак Обама с дочерью Сашей и женой Мишель на Национальном съезде Демократической партии, 2012 год Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look press Владимир Путин и Барак Обама во время официального приёма глав делегаций стран — участниц G20, 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге, Россия Host Photo Agency/CNP/AdMedia/Global Look Press Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон во время первого раунда Кубка президентов в Национальном гольф-клубе Либерти, 28 сентября 2017 года Shelley Lipton/Icon Sportswire/Global Look Press Министр обороны США Эштон Картер награждает президента США Барака Обаму, 4 января 2017 года Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press Президент Барак Обама на своей последней пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне, 16 декабря 2016 года Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press Обама с Дональдом Трампом во время инаугурации 20 января 2017 года Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press Бывший президент США Барак Обама обращается к сторонникам Байдена — Харрис во время митинга в Филадельфии, штат Пенсильвания, 21 октября 2020 года Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Бывшего американского лидера называли хранителем секретов. Ему приписывается сокрытие ряда данных о движении «Талибан» (организация запрещена на территории РФ), в частности, речь шла о связях ГРУ (Главное разведывательное управление при Генеральном штабе ВС РФ) с талибами.

Барак Хусейн Обама стал первым чернокожим президентом США, он занимал пост с 2009 по 2016 год. Деятельность экс-президента ознаменовалась улучшением в отношениях между Белым домом и рядом стран, также он получил Нобелевскую премию мира, спецслужбы США в годы его президентства сумели ликвидировать террориста номер один — Усаму бен Ладена.