Барак Обама «выбросил» деньги своих гостей «на ветер»

Экс-президент США Барак Обама в день своего 60-летия неожиданно для всех отменил праздник, из-за чего многие гости потеряли деньги. Об этом сообщает TMZ.
На юбилей экс-президента
Барак Обама с Женой Мишель и дочерьми, 2000 год
face to face/Instagram/Global Look Press
Сенатор от Иллинойса Барак Обама, 2008 год
Matthew Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Барак Обама принимает присягу 44-го президента США перед Капитолием в Вашингтоне, 20 января 2009 года
Zhang Yan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лауреат Нобелевской премии мира, президент США Барак Обама во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло, 10 декабря 2009 года
Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Барак Обама с дочерью Сашей и женой Мишель на Национальном съезде Демократической партии, 2012 год
Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Владимир Путин и Барак Обама во время официального приёма глав делегаций стран — участниц G20, 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге, Россия
Host Photo Agency/CNP/AdMedia/Global Look Press
Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон во время первого раунда Кубка президентов в Национальном гольф-клубе Либерти, 28 сентября 2017 года
Shelley Lipton/Icon Sportswire/Global Look Press
Министр обороны США Эштон Картер награждает президента США Барака Обаму, 4 января 2017 года
Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press
Президент Барак Обама на своей последней пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне, 16 декабря 2016 года
Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press
Обама с Дональдом Трампом во время инаугурации 20 января 2017 года
Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press
Бывший президент США Барак Обама обращается к сторонникам Байдена — Харрис во время митинга в Филадельфии, штат Пенсильвания, 21 октября 2020 года
Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press
Бывшего американского лидера называли хранителем секретов. Ему приписывается сокрытие ряда данных о движении «Талибан» (организация запрещена на территории РФ), в частности, речь шла о связях ГРУ (Главное разведывательное управление при Генеральном штабе ВС РФ) с талибами.
Барак Хусейн Обама стал первым чернокожим президентом США, он занимал пост с 2009 по 2016 год. Деятельность экс-президента ознаменовалась улучшением в отношениях между Белым домом и рядом стран, также он получил Нобелевскую премию мира, спецслужбы США в годы его президентства сумели ликвидировать террориста номер один — Усаму бен Ладена.