«Не продавайте себя задёшево»: Бараку Обаме — 60

Бывший американский президент Барак Обама отмечает свой 60-летний юбилей. Первый чернокожий президент США, бывший национальный лидер Америки пришёл на свой пост под аплодисменты огромного количества людей в Капитолии, а ушёл поверженный скандальным бизнесменом. Он не смог выполнить больше половины предвыборных обещаний вроде вывода военных из Афганистана и ликвидации тюрьмы Гуантанамо. Зато он провёл провальную реформу медстрахования Obamacare, поддержал движение ЛГБТ и подготовил почву для создания движения Black Lifes Matter. Несмотря всё это, публике он запомнится своим скромным стилем, обаянием и прекрасными ораторскими способностями. Ключевые фотографии Обамы — в фотогалерее NEWS.ru.