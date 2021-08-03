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«Не продавайте себя задёшево»: Бараку Обаме — 60
Мир

«Не продавайте себя задёшево»: Бараку Обаме — 60

10:27, 04 августа 2021
Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press
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Бывший американский президент Барак Обама отмечает свой 60-летний юбилей. Первый чернокожий президент США, бывший национальный лидер Америки пришёл на свой пост под аплодисменты огромного количества людей в Капитолии, а ушёл поверженный скандальным бизнесменом. Он не смог выполнить больше половины предвыборных обещаний вроде вывода военных из Афганистана и ликвидации тюрьмы Гуантанамо. Зато он провёл провальную реформу медстрахования Obamacare, поддержал движение ЛГБТ и подготовил почву для создания движения Black Lifes Matter. Несмотря всё это, публике он запомнится своим скромным стилем, обаянием и прекрасными ораторскими способностями. Ключевые фотографии Обамы — в фотогалерее NEWS.ru.

Барак Обама с Женой Мишель и дочерьми, 2000 год

face to face/Instagram/Global Look Press

Сенатор от Иллинойса Барак Обама, 2008 год

Matthew Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барак Обама принимает присягу 44-го президента США перед Капитолием в Вашингтоне, 20 января 2009 года

Zhang Yan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии мира, президент США Барак Обама во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло, 10 декабря 2009 года

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барак Обама с дочерью Сашей и женой Мишель на Национальном съезде Демократической партии, 2012 год

Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Владимир Путин и Барак Обама во время официального приёма глав делегаций стран — участниц G20, 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге, Россия

Host Photo Agency/CNP/AdMedia/Global Look Press

Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон во время первого раунда Кубка президентов в Национальном гольф-клубе Либерти, 28 сентября 2017 года

Shelley Lipton/Icon Sportswire/Global Look Press

Министр обороны США Эштон Картер награждает президента США Барака Обаму, 4 января 2017 года

Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press

Президент Барак Обама на своей последней пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне, 16 декабря 2016 года

Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Обама с Дональдом Трампом во время инаугурации 20 января 2017 года

Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама обращается к сторонникам Байдена — Харрис во время митинга в Филадельфии, штат Пенсильвания, 21 октября 2020 года

Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

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