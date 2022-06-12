NYT: оговорка Буша об Украине указала на лицемерие США

Фото: Zuma\TASS

Джордж Буш — младший

Оговорка экс-президента США Джорджа Буша-младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times. По мнению авторов материала, в 2022 году Соединенные Штаты переживают процесс коллективного старения и ослабевания демократии. Подчеркивается, что такая оплошность бывшего американского лидера является «маркером трагических глупостей прошлого».

Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США, — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что «редко когда мировой лидер делал столь откровенное признание по вопросу, имеющему настолько серьезные исторические последствия».

В конце мая Джордж Буш, выступая в Техасе на посвященном выборам мероприятии, упомянул ситуацию на Украине, но перепутал страну с Ираком. Видеофрагмент его выступления опубликован пользователями Сети, многие из которых посчитали, что оговорка была «по Фрейду».