Джордж Буш — младший перепутал Украину с Ираком Джордж Буш — младший заявил о вторжении в Ирак, перепутав его с Украиной

Джордж Буш — младший / Фото Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Бывший президент США Джордж Буш — младший, выступая в Техасе на посвящённом выборам мероприятии, упомянул ситуацию на Украине, но перепутал её с Ираком. Видеофрагмент его выступления опубликован пользователями Сети, многие из которых посчитали, что оговорка была «по Фрейду». Экс-президент заявил, что к эскалации на Украине привела электоральная система в России.

Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину, — сказал Буш-младший.

Осознав ошибку, бывших хозяин Белого дома сослался на возраст. Он напомнил, что ему уже 75 лет, и добавил фразу «Ирак тоже», чем вызвал смех собравшихся.

Буш-младший в 2003 году ввёл американские войска на территорию ближневосточной республики с целью свержения правительства Саддама Хусейна. По данным различных организаций, в результате конфликта погибли от 100 тысяч до 1 млн граждан и военных.

Ранее Буша-младшего разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В ходе беседы с ними экс-президент США заявил, что хотел бы видеть Украину членом НАТО, а также посетовал на то, что не оправдались его ожидания о «сговорчивости» российского лидера Владимира Путина.