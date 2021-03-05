Няня рассказала о странной просьбе детей Илона Маска

https://static.news.ru/photo/64c4ee5e-e9a9-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Американская няня рассказала о необычных пищевых пристрастиях детей основателя компании SpaceX и Tasla Илона Маска. Её историю приводит Unilad.

По словам женщины, однажды в гости к семье, где она работала , приехали трое мальчиков-близнецов — Кай, Саксон и Дэмиан. Позже выяснилось , что это были дети Илона Маска.

Няня рассказала, что основную часть времени, что она за ними приглядывала, дети играли в Mario Kart и плавали в бассейне. При этом мальчики были очень вежливыми и воспитанными. Удивление у неё вызвала лишь просьба близнецов заказать еду из Whole Foods — сети дорогих супермаркетов, специализирующихся на продаже продуктов для здорового питания. По мнению няни, это было странно, поскольку в таком возрасте обычно не пекутся о здоровье.

У Илона Маска и его бывшей жены Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье, родившиеся в 2004 году, и тройня — Кай, Саксон и Дэмиан — родившаяся в 2006 году.

Также у Маска есть шестой сын, чьей матерью стала певица Граймз. Мальчик появился в 2020 году, родители дали ему необычное имя X Æ A-Xii.

Ранее своих подросших сыновей показала публике американская певица Бритни Спирс. Она выложила фото мальчиков в своём Instagram. В кадре находятся сама Бритни и её дети — 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Джеймс. Сыновья с двух сторон обнимают свою мать. Их лица спрятаны за медицинскими масками. Об этом писал NEWS.ru.