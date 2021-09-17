«Невероятно сильная»: в Пентагоне дали оценку российской армии

Российская армия в настоящее время обеспечена модернизированными средствами и невероятно сильна. Об этом заявил заместитель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили её в последние 20 лет, — заявил Хайтен в ходе виртуального мероприятия, организатором которого выступил Атлантический совет (организация, признанная в России нежелательной).

Генерал отметил, что в распоряжении РФ в настоящее время находятся модернизированное ядерное оружие, космические и кибервозможности — всё это представляет существенный выход для США, которые ранее не пытались сдерживать сразу двух значительных игроков, Россию и Китай.

Невероятно важно, чтобы эффективно имели дело с Россией и Китаем одновременно, — подчеркнул Хайтен.

По его мнению, стратегический диалог с РФ и Китаем является необходимым ради стабильности в мире. В рамках подобных контактов придётся прийти к определённым соглашениям.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в устаревшем подходе к международным отношениям Кремля и Пентагона. Она считает, что Вашингтон «застрял» во временах холодной войны.