Захарова обвинила США в устаревших взглядах на отношения Кремля и Пентагона

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в устаревшем подходе к международным отношениям Кремля и Пентагона. Она считает, что Вашингтон «застрял» во временах холодной войны. Своё мнение политик высказала в эфире Первого канала. Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сравнил отношения России и Евросоюза с периодом холодной войны.

Вы удивляетесь, что она (Виктория Нуланд. — NEWS.ru) оперирует временами холодной войны, той самой биполярной системы противодействия или противостояния систем. А вы не удивляйтесь. Ведь они же реально там застряли... Вот их тогда всех учили этому подходу, у них же не произошло никаких кардинальных изменений ни в их методологии, ни в идеологии, ни в подходе к международным отношениям. Понимаете, у нас они (изменения. — NEWS.ru) произошли, а у них — нет, — объяснила Захарова.

На подобные рассуждения её навело замечание ведущего о том, что Нуланд в одном из своих материалов ссылается на опыт Вашингтона в противодействии Москве времён холодной войны. Захарова напомнила о «замечательных пассажах» американских партнёров, которые в отсутствие аргументов своей позиции апеллировали тем, что Россия — якобы проигравшая сторона и поэтому не имеет права на голос. Сейчас, добавила Захарова, Россия и США живут в мире, основанном на международном праве.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сравнил текущие отношения России и Евросоюза с периодом холодной войны, отметив, что заявления Европарламента не способствуют улучшению диалога между Москвой и Брюсселем. Это произошло из-за враждебной риторики европейских стран. После недавнего доклада Европарламента следует ожидать закономерного ответа российских властей, считает Чепа.