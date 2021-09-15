Депутат Госдумы рассказал об охлаждении отношений России и Евросоюза

На сегодняшний день Россия и Евросоюз близки по уровню отношений к холодной войне. Это произошло из-за враждебной риторики европейских стран. Поэтому после недавнего доклада Европарламента последует закономерный ответ российских властей. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По словам депутата, политическая ситуация вокруг России усложнялась с каждым годом последние несколько лет и сейчас достигла своего пика, напоминая период холодной войны.

Мы уже привыкли к тому, что Запад заранее объявляет о непризнании выборов, об их нелегитимности в тех странах, избирательные системы в которых им кажутся неудобными. Так что ничего глобально нового в этом докладе мы не услышали, — отметил политик.

Чепа добавил, что заявления Европарламента никак не способствуют улучшению отношений России и Евросоюза. Однако российская сторона сделает свои выводы и подготовит соответствующие ответы.

Ранее сообщалось, что Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Автор ранее называл его докладом о холодной войне с Россией. За утверждение документа высказались 494 депутата, против — 103, ещё 72 воздержались.