Нефтедобыча США упала до рекордно низкой отметки

https://static.news.ru/photo/248b747c-08a1-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpgФото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press
В США число буровых скважин сократилось до 11 тысяч, что стало рекордно низким показателем с 1931 года.
Как пишет Oilcapital со ссылкой на немецких экономистов, в 1931 году в США число нефтяных вышек составляло 11,7 тысяч. Ещё год назад их было в два раза больше — 22 тысячи, а в 2018 году — 25 тысяч. Самым рекордным для США был 2014-й год с показателем 45 535 скважин.
По мнению экспертов, такое «катастрофическое воздействие» на промышленность США оказали пандемия коронавируса и споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на нефтедобычу.
В настоящее время США возлагают большие надежды на разработку Пермского нефтегазоносного бассейна в Техасе, в котором может находиться порядка 782 млн баррелей «чёрного золота».
Как писал ранее NEWS.ru, США за последние месяцы серьёзно увеличили поставки нефти в Китай. В январе 2020 года на долю Вашингтона приходилось лишь около 0,4% общих поставок нефти Пекину, к середине сентября показатель вырос до 7%. Такая политика США привела к тому, что страны с Ближнего Востока вынуждены искать новые рынки сбыта. В частности, доля Саудовской Аравии в китайском импорте, хотя она и остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителя в КНР, снизилась с 19 до 15%.