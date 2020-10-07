Нефтедобыча США упала до рекордно низкой отметки

https://static.news.ru/photo/248b747c-08a1-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

В США число буровых скважин сократилось до 11 тысяч, что стало рекордно низким показателем с 1931 года.

Как пишет Oilcapital со ссылкой на немецких экономистов, в 1931 году в США число нефтяных вышек составляло 11,7 тысяч. Ещё год назад их было в два раза больше — 22 тысячи, а в 2018 году — 25 тысяч. Самым рекордным для США был 2014-й год с показателем 45 535 скважин.

По мнению экспертов, такое «катастрофическое воздействие» на промышленность США оказали пандемия коронавируса и споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на нефтедобычу.

В настоящее время США возлагают большие надежды на разработку Пермского нефтегазоносного бассейна в Техасе, в котором может находиться порядка 782 млн баррелей «чёрного золота».