https://static.news.ru/photo/c7b1bbf8-4a32-11ea-9d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press

Приблизительно 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана, США. Об этом сообщает портал fox8live.com.

Глава Государственного управления здравоохранения города Лейк-Чарльз Лейси Кавано сообщил о том, что этот вирус очень заразен.

Не важно, как началось распространение норовируса, важно то, что сейчас вирус активно передаётся внутри общества. Вирус очень быстро переходит от одного члена семьи к другому, — сообщил руководитель ведомства.

Он предупредил, что человек с норовирусом заразен не только когда у него проявляются симптомы, но и почти месяц после выздоровления.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные обнаружили, что существует связь между группой крови человека и восприимчивостью к желудочному гриппу. Исследователи утверждают, что люди с III группой крови менее подвержены норовирусу, а обладатели I, II, IV групп крови больше рискуют заболеть этим вирусом.