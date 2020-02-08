Приблизительно 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана, США. Об этом сообщает портал fox8live.com.
Глава Государственного управления здравоохранения города Лейк-Чарльз Лейси Кавано сообщил о том, что этот вирус очень заразен.
Не важно, как началось распространение норовируса, важно то, что сейчас вирус активно передаётся внутри общества. Вирус очень быстро переходит от одного члена семьи к другому, — сообщил руководитель ведомства.
Он предупредил, что человек с норовирусом заразен не только когда у него проявляются симптомы, но и почти месяц после выздоровления.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные обнаружили, что существует связь между группой крови человека и восприимчивостью к желудочному гриппу. Исследователи утверждают, что люди с III группой крови менее подвержены норовирусу, а обладатели I, II, IV групп крови больше рискуют заболеть этим вирусом.
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