Норовирус — очень заразный возбудитель желудочно-кишечных инфекций. Хотя большинство заболевших выздоравливают в течение 24–48 часов, ежегодно он становится причиной смерти около 50 тысяч детей.
Учёные выяснили, что не все люди одинаково уязвимы к этому вирусу. Как оказалось, существует связь между группой крови человека и восприимчивостью к желудочному гриппу.
В основном устойчивы к заболеванию люди с III группой крови, в то время как люди с I, II, IV группами крови подвержены заболеванию. Однако клинические симптомы будут зависеть от конкретного штамма вируса,
Ранее NEWS.ru сообщал о 17 новых случаях заболевания пневмонией неизвестного типа в Китае. Официально число заразившихся вирусом достигло 62 человек. Тем временем британские эксперты заявили, что в действительности число заболевших достигло почти 1700 человек.
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