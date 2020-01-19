https://static.news.ru/photo/b2e7fa86-3ab3-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Норовирус — очень заразный возбудитель желудочно-кишечных инфекций. Хотя большинство заболевших выздоравливают в течение 24–48 часов, ежегодно он становится причиной смерти около 50 тысяч детей.

Учёные выяснили, что не все люди одинаково уязвимы к этому вирусу. Как оказалось, существует связь между группой крови человека и восприимчивостью к желудочному гриппу.

В основном устойчивы к заболеванию люди с III группой крови, в то время как люди с I, II, IV группами крови подвержены заболеванию. Однако клинические симптомы будут зависеть от конкретного штамма вируса, пишет ScienceAlert.

Ранее NEWS.ru сообщал о 17 новых случаях заболевания пневмонией неизвестного типа в Китае. Официально число заразившихся вирусом достигло 62 человек. Тем временем британские эксперты заявили, что в действительности число заболевших достигло почти 1700 человек.