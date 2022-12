Названы лучшие игры 2022 года Elden Ring назвали игрой года на церемонии The Game Awards 2022

Фото: vk.com/eldenring

Elden Ring

Фэнтезийный ролевой боевик Elden Ring назвали лучшей игрой года на церемонии The Game Awards 2022, которая прошла в ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе. Кроме того, видеоигра получила высшую награду в категории «Лучший арт», «Лучшая RPG», «Лучшая работа геймдиректора».

Шесть наград взяла God of War Ragnarok: она выиграла в категориях «Лучшее повествование», «Лучшая приключенческая игра», «Лучший саундтрек», «Лучший дизайн звука», «Инновации в доступности», также приз за главную роль получил Кристофер Джадж, исполнивший роль Кратоса в игре.

«Лучшей дебютной инди-игрой» признали Stray. Самым ожидаемым проектом назвали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Лучшей киноадаптацией стал анимационный сериал «Аркейн» от Netflix. Игрой года по версии геймеров признали Genshin Impact.

Elden Ring — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром, вышедшая на PlayStation, Xbox и ПК в феврале 2022 года.

