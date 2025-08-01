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01 августа 2025 в 12:37

«Действует аморально»: раскрыт коварный план Трампа по ограблению Европы

Политолог Перла: Трамп хочет любыми способами ограбить Евросоюз

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стремится любыми способами ограбить Евросоюз, заявил NEWS.ru политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, действия главы Белого дома направлены на передел глобальных экономических потоков в пользу Соединенных Штатом. При этом он отметил, что методы, которые использует Трамп, могут казаться противоречивыми, но они подчинены четкой логике.

В вопросе о пошлинах Трамп хочет совершенно конкретной вещи — возвращение производств из Азии на территорию США. А еще он хочет ограбить ЕС. Добиваться этого можно различными способами: можно играть с пошлинами, можно нарушать договоренности, цель остается неизменной. Трампа не стоит недооценивать, считать, что он глуп, что он бессмысленно предает своих союзников или сам себе противоречит. Нужно все время понимать, что у него есть цели, и он к этим целям последовательно движется, действует максимально аморально и при этом максимально реактивно, — пояснил Перла.

Ранее стало известно, что Трамп требовал от Евросоюза закупить у США энергоносители на $1 трлн (более 80 трлн рублей) до конца его президентского срока. Чиновник высокого ранга из Вашингтона заявил, что взамен американский лидер предлагал снижение пошлин на товары из ЕС, которыми угрожал Брюсселю.

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