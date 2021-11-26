Минздрав США: «омикрон» превосходит другие штаммы по заразности

Новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем предыдущие разновидности инфекции. Однако делать выводы о его опасности пока рано. Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Минздрава страны, Фрэнсис Коллинз.

Мы считаем, что он более заразный, на основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передаётся при контактах, — пояснил он.

Коллинз отметил, что в США нового штамма пока нет, но выразил уверенность, что он непременно будет выявлен, если появится.

Эксперт добавил, что судить о том, насколько опасна новая разновидность вируса, преждевременно. В качестве примера он привёл ситуацию с «бета»-штаммом. Высказывались опасения, что он быстро распространится по всей территории США, но этого не произошло.

Штамм «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии. В России его пока нет.

Ранее глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе назвала основные симптомы заражения «омикроном». Она рассказала, что пациенты чаще всего жалуются на угнетённость, сильную усталость и головную боль. В то же время такие признаки, как повышенная температура и боль в горле, имеют единичный характер.