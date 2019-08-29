Джеймс Коми Джеймс Коми Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный инспектор Министерства юстиции США обвинил бывшего главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми в нарушении ведомственной политики. Речь идёт о том, как Коми обращался с мемуарами — записями разговоров с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Коми нарушил правила ФБР — он передал записи, не содержавшие секретной информации, другу и попросил поделиться ими с журналистом. Также после ухода с поста главы ведомства Коми не проинформировал Бюро о том, что у него дома в сейфе остались некие записи бесед с американским лидером, сообщает Associated Press.

Ранее сам Коми утверждал, что записывал разговоры с Дональдом Трампом, так как боялся, что американский лидер может впоследствии солгать о содержании бесед.

Сам президент США считает, что Джеймс Коми был худшим директором за всю историю ФБР. Трамп отмечал, что Коми является позором ведомства, писал News.ru.

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