Коми нарушил правила ФБР — он передал записи, не содержавшие секретной информации, другу и попросил поделиться ими с журналистом. Также после ухода с поста главы ведомства Коми не проинформировал Бюро о том, что у него дома в сейфе остались некие записи бесед с американским лидером, сообщает Associated Press .

The Justice Department's inspector general says former FBI Director James Comey violated FBI policies in his handling of memos documenting private conversations with President Trump. The department earlier decided not to prosecute Comey. https://t.co/RC4AIFQYjk