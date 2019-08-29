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Президент США Дональд Трамп назвал лживыми «нелепые утверждения» о том, что он брал кредиты под поручительство олигархов из России. Так американский лидер ответил на заявление телеведущего Лоуренса О'Доннелла, который в эфире MSNBC заявил, что в подписанных Трампом документах на получение кредита поручителями выступали богачи из РФ.

Телеведущий уже извинился за свои слова, отметив, что должен был проверить информацию на достоверность. Мы не знаем, ошибочна ли эта информация, но факт в том, что мы знаем — она...