https://static.news.ru/photo/13ddeaf4-e9eb-11e9-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэнерго США обнародовало прогноз о добыче страной нефти на 2019 и 2020 годы. Согласно данным ведомства, в 2019 году ожидается рост производства чёрного золота на 20 тысяч баррелей, до 12,26 млн, а в 2020 году – снижение на 60 тысяч баррелей, до 13,17 млн.

Рост в четвёртом квартале 2019 года обусловлен восстановлением добычи в Мексиканском заливе. В 2020 году производство стабилизируется на фоне снижения стоимости топлива.

Добыча в 2018 году составила в среднем 10,99 млн баррелей в сутки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что трейдеры говорят о риске перебоев поставок топлива из Ирака и Эквадора по причине народных протестов в странах. Декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent выросли на 0,6%, до $58,71 за баррель, WTI — на 0,63%, до $53,08.