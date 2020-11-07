МИД Ирана: мир ждёт, что США откажутся от «беззакония» при Байдене

Весь мир следит за развитием событий в Соединённых Штатах и надеется, что объявивший о победе на выборах президента Джо Байден прекратит «беззаконие», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Американский народ сказал своё слово. Весь мир следит, откажутся ли новые лидеры от ужасающих незаконных издевательств, присущих уходящим властям, — отметил он.
По его словам, новые власти должны принять принцип многосторонности, уважения закона и сотрудничества. При этом важны действия, а не слова, написал он в Twitter.
The American people have spoken.
And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regimeâand accept multilateralism, cooperation & respect for law.
Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако демократ Джо Байден уже считается победителем. Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.