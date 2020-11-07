МИД Ирана: мир ждёт, что США откажутся от «беззакония» при Байдене

https://static.news.ru/photo/f773d514-21ba-11eb-8741-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Xinhua/Global Look Press

Весь мир следит за развитием событий в Соединённых Штатах и надеется, что объявивший о победе на выборах президента Джо Байден прекратит «беззаконие», заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Американский народ сказал своё слово. Весь мир следит, откажутся ли новые лидеры от ужасающих незаконных издевательств, присущих уходящим властям, — отметил он.

По его словам, новые власти должны принять принцип многосторонности, уважения закона и сотрудничества. При этом важны действия, а не слова, написал он в Twitter.

The American people have spoken.



And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regimeâand accept multilateralism, cooperation & respect for law.



Deeds matter most



Iran's record: dignity, interest & responsible diplomacy. — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2020

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако демократ Джо Байден уже считается победителем. Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.