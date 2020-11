МИД Ирана: мир ждёт, что США откажутся от «беззакония» при Байдене

По его словам, новые власти должны принять принцип многосторонности, уважения закона и сотрудничества. При этом важны действия, а не слова, написал он в Twitter.

The American people have spoken.



And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regime—and accept multilateralism, cooperation & respect for law.



Deeds matter most



Iran's record: dignity, interest & responsible diplomacy.