Между строк: Байден обнажил слабость в разговоре с Путиным

Джо Байден провёл первый телефонный разговор с Владимиром Путиным в новом для себя качестве президента США. Лидеры обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, украинский кризис, пандемию и торгово-экономическое сотрудничество. Однако в сообщениях Кремля и Белого дома о разговоре много разночтений. Так, Вашингтон особенно подчеркнул, что Байден высказал Путину целый ряд претензий. NEWS.ru обратился за толкованием первого диалога двух лидеров к эксперту.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Правда, как утверждает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме, первым запрос о беседе направил всё же Кремль. Но Джо Байден хотел сначала поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и перезвонил российскому коллеге, как только соответствующее совещание состоялось.

Главным итогом телефонного разговора стало закрепление решения о продлении СНВ-3 на пять лет. Владимир Путин в тот же день внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. О приверженности системе контроля над вооружениями сообщили и Кремль, и Белый дом. Однако далее в отчётах о разговоре, опубликованных российской и американской стороной, начинаются разночтения.

Президент Байден также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначила награды за головы солдат США в Афганистане, вмешательство в американские выборы в 2020 году и отравление Алексея Навального, — подчеркнул Белый дом. — Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты будут решительно отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, наносящие вред нам или нашим союзникам.

В сообщении Кремля о подобных темах разговора нет ни слова. Зато в нём упомянуто то, чего не было в отчёте администрации Байдена, в частности торгово-экономическое взаимодействие, пандемия коронавируса и иранская «ядерная сделка».

Doug Mills / Pool via CNP /Media

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, — уточняет Кремль.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на противоречия в отчёте Белого дома о разговоре с Путиным. С одной стороны, Байден сделал довольно щедрое предложение продлить СНВ-3 на пять лет без дополнительных условий. У экспертов до настоящего момента существовали сомнения, что его администрация на это пойдёт. Считалось, что Америка готова пролонгировать соглашение только на полгода или год. С другой стороны, новый глава Белого дома выдвинул Москве целый ряд претензий. По мнению Владимира Васильева, это говорит о неподготовленности команды Байдена к диалогу с Россией, ставшей результатом сорванного транзита власти в США.

Это первое свидетельство того, что цельного подхода к России у администрации Байдена нет, в ней представлены разные силы и разные интересы. И по всей видимости, эти несостыковки будут проявлять себя и дальше. Здесь есть ещё один момент. Дело в том, что предыдущая администрация не давала информацию в полной мере о разговорах между лидерами государства. Вставал вопрос, что что-то утаивается, подобные обвинения постоянно нависали над администрацией Трампа. Новый состав Белого дома намерен не повторять этих ошибок, поэтому старается быть максимально открытым. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Эксперт добавил, что в целом решение о продлении СНВ-3 даёт России и США шанс если не перезапустить отношения, то привести их к некой «разрядке». Москве важно сделать упор на конструктивный диалог в расчёте на то, что американцы не будут педалировать вопросы прав человека.

Есть ощущение того, что у администрации Байдена большие трудности. Объективная реальность — коронавирус, экономическая ситуация — будет американцев если не подталкивать к улучшению отношений, то, по крайней мере, к сдержанности, — пояснил Владимир Васильев.

Разговор Байдена и Путина также позволяет заключить, что новые антироссийские санкции если и будут введены, то нескоро. Новый глава Белого дома позвонил российскому коллеге раньше, чем некоторым американским союзникам, например премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Это говорит о том, что поддержание диалога с Москвой — один из приоритетов его администрации, несмотря на воинственные заявления, сделанные во время избирательной кампании. Пока Вашингтон занят борьбой с пандемией и экономическим спадом, у РФ есть время на то, чтобы перекрыть негативные эпизоды в отношениях успехами. Продление СНВ-3 станет первым из них.