Между Джоли и Питтом возросла напряжённость

https://static.news.ru/photo/b7ae5038-f449-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Бред Питт и Анджелина Джоли Фото: Jaguar/AdMedia/Global Look Press

Напряжённость возросла между актёром Бредом Питтом и его бывшей женой Анджелиной Джоли.

Экс-супруги перестали посещать семейную терапию. В преддверии судебного разбирательства по делу об опеке над детьми у знаменитостей начались новые конфликты, передаёт Us Weekly.

Издание уточняет, что Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

Ранее Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом. Звёздам фильма «Мистер и миссис Смит» пришлось расстаться ради благополучия семьи. Как отметила Джоли, решение расторгнуть брак было верным. Актриса приняла его, чтобы уберечь от проблем своих детей. По словам голливудской знаменитости, она по-прежнему думает исключительно об их благополучии.

После развода артистка долгое время никак не комментировала произошедшее, чем, как она сама подчеркнула, воспользовались многие посторонние люди. В результате молчания Джоли её дети прочитали в СМИ много неправды.

«Самая красивая пара Голливуда» распалась в 2016 году. Сам Питт впоследствии рассказывал, что развод произошёл по его вине. Актёр ежедневно пил алкоголь, что в итоге чуть не привело его к лишению права опеки над шестерыми общими с Джоли детьми. После прохождения курса лечения артист бросил спиртное, писал NEWS.ru.