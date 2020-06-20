Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

https://static.news.ru/photo/77558ad4-b2b7-11ea-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом. Их на протяжении многих лет называли самой красивой парой Голливуда, однако звёздам фильма «Мистер и миссис Смит» пришлось расстаться ради благополучия семьи.

Как отметила Джоли, решение расторгнуть брак было верным. Актриса приняла его, чтобы уберечь от проблем своих детей. По словам голливудской звезды, она по-прежнему думает исключительно об их благополучии.

После развода артистка долгое время никак не комментировала произошедшее, чем, как она сама подчеркнула, воспользовались многие посторонние люди. В результате молчания Джоли её дети прочитали в СМИ много неправды.

Но я напоминаю им, что они знают собственную истину и думают своей головой. На самом деле мои дети — это очень смелые и сильные молодые люди, — заявила Джоли в интервью журналу Vogue.

«Самая красивая пара Голливуда» распалась в 2016 году. Сам Питт впоследствии рассказывал, что развод произошёл по его вине. Актёр ежедневно пил алкоголь, что в итоге чуть не привело его к лишению права опеки над шестерыми общими с Джоли детьми. После прохождения курса лечения артист бросил спиртное.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анджелина Джоли выпустила обращение к родителям, которые испытывают трудности взаимодействия с детьми в период изоляции из-за пандемии коронавируса.

Джоли подчеркнула, что хорошо понимает, через что проходят те, кто сейчас оказался взаперти.