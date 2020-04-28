Анджелина Джоли дала совет родителям, как вести себя с детьми в изоляции

https://static.news.ru/photo/6a23265a-8927-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли с детьми Фото: James Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Анджелина Джоли выпустила обращение к родителям, которые испытывают трудности взаимодействия с детьми в период изоляции из-за пандемии коронавируса.

Джоли подчеркнула, что хорошо понимает, через что проходят те, кто сейчас оказался взаперти. Её колонку опубликовал журнал Time. Она отметила, что несмотря на старания людей быть позитивными и спокойными, быть идеальными во всём невозможно.

Ваши дети не ждут, что вы будете совершенными. Ваши дети ждут, что вы будете честными. И сделаете всё, что от вас зависит. Они любят вас. Они понимают вас. Через всё это вы растёте вместе, — заявила актриса.

Артистка также напомнила о том, что во время изоляции возрос уровень домашнего насилия и детского голода. Она отметила, что после закрытия школ многие несовершеннолетние лишились возможности каждый день получать горячий обед.

В марте Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.