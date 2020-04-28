Анджелина Джоли дала совет родителям, как вести себя с детьми в изоляции

Американская актриса Анджелина Джоли выпустила обращение к родителям, которые испытывают трудности взаимодействия с детьми в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Джоли подчеркнула, что хорошо понимает, через что проходят те, кто сейчас оказался взаперти. Её колонку
Ваши дети не ждут, что вы будете совершенными. Ваши дети ждут, что вы будете честными. И сделаете всё, что от вас зависит. Они любят вас. Они понимают вас. Через всё это вы растёте вместе, — заявила актриса.
Артистка также напомнила о том, что во время изоляции возрос уровень домашнего насилия и детского голода. Она отметила, что после закрытия школ многие несовершеннолетние лишились возможности каждый день получать горячий обед.
В марте Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен