Машина сбила трёх полицейских и одного прохожего в ходе протестов в Денвере

https://static.news.ru/photo/67279db8-a30e-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, въехал в группу людей в Денвере (штат Колорадо, США). В городе проходит акция протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого полицейского задержания.

На записи с места происшествия видно, что автомобиль несётся по дороге, не притормаживая, и сворачивает в переулок перед полицейским заслоном. Данных о состоянии офицеров и гражданских лиц, пострадавших при наезде, пока нет, передаёт District Herald.

Издание отмечает также, что протесты в городе продолжаются третий день. В ходе беспорядков демонстранты закидывали полицейских камнями, петардами, другими предметами. К вечеру субботы в Денвере арестовали по меньшей мере 18 человек, два ареста связаны с уголовными преступлениями. Многие участники беспорядков вооружены.

WATCH: Car hits cop car injured 3

Cops & 1 Civilian, flees #Denver pic.twitter.com/ME0shc5wNx — AS-Source News (@ASB_Breaking) May 31, 2020

В Денвере чрезвычайно большое анархистское движение, возможно, одно из крупнейших в стране, — подчеркнули в District Herald.

Как писал NEWS.ru ранее, двенадцатый по численности населения американский город Сан-Франциско (штат Калифорния) находится под комендантским часом до 5 утра воскресенья, 31 мая, по местному времени. Также мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков.