США

Машина сбила трёх полицейских и одного прохожего в ходе протестов в Денвере

10:06, 31 мая 2020
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, въехал в группу людей в Денвере (штат Колорадо, США). В городе проходит акция протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого полицейского задержания.

На записи с места происшествия видно, что автомобиль несётся по дороге, не притормаживая, и сворачивает в переулок перед полицейским заслоном. Данных о состоянии офицеров и гражданских лиц, пострадавших при наезде, пока нет, передаёт District Herald.

Издание отмечает также, что протесты в городе продолжаются третий день. В ходе беспорядков демонстранты закидывали полицейских камнями, петардами, другими предметами. К вечеру субботы в Денвере арестовали по меньшей мере 18 человек, два ареста связаны с уголовными преступлениями. Многие участники беспорядков вооружены.

В Денвере чрезвычайно большое анархистское движение, возможно, одно из крупнейших в стране, — подчеркнули в District Herald.

Как писал NEWS.ru ранее, двенадцатый по численности населения американский город Сан-Франциско (штат Калифорния) находится под комендантским часом до 5 утра воскресенья, 31 мая, по местному времени. Также мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков.

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