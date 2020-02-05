https://static.news.ru/photo/06363eaa-4833-11ea-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш и Мэгги Бэрд Фото: maggiembaird/instagram.com

Мама обладательницы «Грэмми» Билли Айлиш Мэгги Бэрд занимается профессиональной озвучкой компьютерных игр.

По данным Teleprogramma.pro, Бэрд подарила свой голос персонажам большого количества проектов, среди которых Saints Row, Mass Effect, EverQuest II, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Vampire: The Masquerade – Redemption и Rogue Galaxy.

Род деятельности матери певицы установили фанаты Айлиш. Сейчас 60-летняя Мэгги Бэрд продолжает свою карьеру в сфере озвучки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская певица Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации — «Запись года».