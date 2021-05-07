Конгрессмены США проверят версию об утечке COVID-19 из лаборатории

https://static.news.ru/photo/226819be-af42-11eb-978c-96000091f725_660.jpg Фото: Xiong Qi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, передаёт Washington Post.

Парламентарии потребовали от правительства США опубликовать все данные на этот счёт, которые у него есть. Они направили соответствующие письма в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Государственный департамент, а также в организацию EcoHealth Alliance, которая сотрудничает с уханьским институтом.

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что появление COVID-19 может быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории. Он призвал правительство поднять вопрос об ответственности США за распространение новой болезни.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов по итогам поездки в Китай. В нём специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно происхождения коронавируса. Наиболее вероятным назван сценарий, при котором одно животное передало вирус другому, а потом произошло заражение человека, происхождение вируса в лаборатории названо наименее вероятным сценарием.