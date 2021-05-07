Конгрессмены США проверят версию об утечке COVID-19 из лаборатории

Члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, передаёт Washington Post.
Парламентарии
Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что появление COVID-19 может быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории. Он призвал правительство поднять вопрос об ответственности США за распространение новой болезни.
В конце марта ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов по итогам поездки в Китай. В нём специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно происхождения коронавируса. Наиболее вероятным назван сценарий, при котором одно животное передало вирус другому, а потом произошло заражение человека, происхождение вируса в лаборатории названо наименее вероятным сценарием.