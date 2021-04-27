В Госдуме обвинили США в утечке коронавируса из их лаборатории

https://static.news.ru/photo/cc789986-a742-11eb-9de5-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что появление COVID-19 может быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории. Он призвал правительство поднять вопрос об ответственности США за распространение новой болезни, передаёт ТАСС.

Исходя из того, как молчат сателлиты Соединённых Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали, — считает политик.

Депутат ГД подчеркнул, что американские учёные обязаны остановить исследования, в результате которых произошла утечка. Он напомнил, что именно Соединённые Штаты занимались финансирование китайской лаборатории.

Понятно, его (вирус. — NEWS.ru) обнаружили в Ухани. Но в Ухани опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали, — подчеркнул председатель нижней палаты.

Он посоветовал Вашингтону подумать на тем, как компенсировать всем странам издержки, связанные с экономическим кризисом, который возник из-за пандемии.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад международной группы экспертов по итогам поездки в Китай. В нём специалисты не смогли прийти к однозначному выводу относительно происхождения коронавируса. Наиболее вероятным назван сценарий, при котором одно животное передало вирус другому, а потом произошло заражение человека, происхождение вируса в лаборатории названо наименее вероятным сценарием.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доклад ВОЗ о происхождении коронавирусной инфекции является «полным неправды».