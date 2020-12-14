Клинтон призвала отменить выборщиков в США

https://static.news.ru/photo/d6aaa7ce-3e41-11eb-ab79-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединённых Штатах следует отменить практику избрания президента через коллегию выборщиков, заявила бывший кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон.

Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности, — написала она в Twitter.

При этом сама она является членом коллегии выборщиков от штата Нью-Йорк. Политик отметила, что пока коллегия ещё существует, она с гордостью проголосовала за демократа Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис.

I believe we should abolish the Electoral College and select our president by the winner of the popular vote, same as every other office.



But while it still exists, I was proud to cast my vote in New York for Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/th9qebu9ka — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 14, 2020

Клинтон принимала участие в выборах президента США в 2016 году. Тогда она проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу, набрав 227 голосов выборщиков против 304 у оппонента. При этом она опередила противника по поддержке избирателей почти на 2,9 млн голосов.

Накануне коллегии выборщиков Соединённых Штатов начали отдавать свои голоса на президентских выборах. Республиканец Джо Байден обошёл по числу полученных голосов своего оппонента Дональда Трампа. Он получил 131 голос выборщиков, тогда как действующий глава государства — 56 голосов.

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.