Клинтон призвала отменить выборщиков в США

При этом сама она является членом коллегии выборщиков от штата Нью-Йорк. Политик отметила, что пока коллегия ещё существует, она с гордостью проголосовала за демократа Джо Байдена и кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис.

I believe we should abolish the Electoral College and select our president by the winner of the popular vote, same as every other office.



But while it still exists, I was proud to cast my vote in New York for Joe Biden and Kamala Harris.