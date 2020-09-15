Ким Кардашьян заморозит аккаунты в Instagram и Facebook

https://static.news.ru/photo/5a06a95c-f800-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: face to face/Global Look Press

Американская телеведущая и безнесвумен Ким Кардашьян заявила, что 16 сентября заблокирует свои аккаунты в Instagram и Facebook в рамках акции в поддержку кампании Stop Hate For Profit («Остановим ненависть ради прибыли»).

Об этом она сообщила 15 сентября. По словам Кардашьян, на которую в Instagram подписаны более 188 млн человек, распространяемая в соцсетях дезинформация оказывает сильное влияние на жизнь человека, а также подрывает демократию. Она призвала своих подписчиков присоединиться вместе с ней к однодневному протесту 16 сентября и заморозить свои аккаунты в Instagram и Facebook, чтобы «донести до руководства Facebook, что пора остановить ненависть ради прибыли», передаёт РБК.

Мне нравится, что я могу связаться с вами напрямую через Instagram и Facebook, но я не могу сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию, — заявила она.

Кампания Stop Hate For Profit началась несколько месяцев назад, к ней уже присоединились Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон и Саша Барон Коэн. Они наряду с другими участниками выступают против агрессии в Facebook, языка ненависти в постах и распространения дезинформации в соцсети, требуя ужесточения правил публикации и более тщательно отслеживания ненавистнических высказываний.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ким Кардашьян попала в объектив папарацци во время пляжной фотосессии в Малибу и подверглась критике со стороны пользователей Сети.