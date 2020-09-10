«Как перед концом света»: В США небо стало оранжевым из-за лесных пожаров

https://static.news.ru/photo/f1766224-f372-11ea-8875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaoling/Global Look Press

В Соединённых Штатах небо над Калифорнией стало оранжевым из-за лесных пожаров.

Необычный цвет объясняется скоплением частиц дыма, принесённого из северной части штата. Они пропускают лишь красный, оранжевый и жёлтый свет, а синий рассеивают, уточнили в местном Управлении по качеству воздуха.

Необычное явление запечатлели жители Сан-Франциско, Окленда и Беркли.

Как перед концом света, — написали в социальной сети очевидцы, опубликовав видео и фото.

Как писал NEWS.ru, в округе Сан-Диего штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей из-за масштабных лесных пожаров. Эвакуация связана с высокой скоростью распространения пожара. За несколько часов площадь горящего леса выросла в три с лишним раза: с 121 га до 404 га. Для борьбы со стихией в зону пожара было направлено большое количество пожарных подразделений, наземной и воздушной техники.

Крупнейшие очаги лесных пожаров находятся недалеко от Сан-Франциско. Общая площадь возгорания составила рекордные за всю историю наблюдений 930 тыс. гектаров. В данное время известно об 11 погибших.