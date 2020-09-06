В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей

В округе Сан-Диего штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей из-за масштабных лесных пожаров.
Эвакуация связана с высокой скоростью распространения пожара. За несколько часов площадь горящего леса выросла в три с лишним раза: с 121 га до 404 га,
Для борьбы со стихией в зону пожара направлено большое количество пожарных подразделений, наземной и воздушной техники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на 21 августа жертвами пожаров в Калифорнии стали пять человек.
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