Историк заявил, что в США проигнорируют скандал вокруг сына Байдена Историк Рогулев заявил, что в США проигнорируют скандал вокруг сына Байдена

Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Сын американского президента Джо Байдена Хантер вновь попал в центр скандала, однако основные американские издания просто проигнорируют данный инцидент, считает историк Юрий Рогулев. Вместе с этим он предположил, что крупные политики не дадут хода расследованиям этого дела, пишет «360».

Сказать, что это никак не отражается [на репутации Джо Байдена], будет преувеличением. Однако основные издания мейнстримные оберегают общественность от такого рода информации, а политики, в свою очередь, не дают хода расследованиям, — заверил Рогулев.

Он считает такое отношение «цинизмом» и «двуличием». По его мнению, это характерная особенность американской политики, которую можно назвать «не очень чистым делом». Однако, предположил Рогулев, если делу дадут ход, то может произойти серьезный политический скандал в высших кругах США.

Поэтому всячески уводят в сторону, откладывают, проводят дополнительные расследования, чтобы не допускать перерастания этого скандала в такой, который замять не удастся, — резюмировал историк.

Ранее республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам отправили официальный запрос в Белый дом, с просьбой раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена. По мнению политиков, на сына американского президента могут оказывать давление из-за его связей в России и Украине.