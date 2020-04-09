Хоккеист Малкин рассказал о кошмаре в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/16fb67c0-7ae6-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хоккеист Евгений Малкин поделился подробностями страшной картины с коронавирусом, которая сейчас происходит в Нью-Йорке. Спортсмен, однако, не теряет надежду, что вся эта «передряга» закончится и человечество сумеет её победить.

Об этом хоккеист рассказал в прямом эфире в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки.

Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия, — поделился ощущениями спортсмен.

Малкин считает, что коронавирус явно дал всем ответ, что наша планета загрязнена. При этом хорошо справились китайцы и относительно легко вышли из переделки. Это, по словам спортсмена, скорее всего, показатель высокого уровня медицины в стране. А вот в Италии слишком поздно ввели карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о распространении коронавируса. По его словам, число скончавшихся за сутки поставило новый антирекорд.