Число жертв коронавируса в Нью-Йорке достигло рекордных значений

https://static.news.ru/photo/c14b2ca6-7a9b-11ea-bdfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о распространении коронавируса. По его словам, число скончавшихся за стуки поставило новый антирекорд.

799 человек погибли от СOVID-19 в течение последних суток, передаёт «Интерфакс». Днём ранее умерли 779 человек, 6 апреля — 731 человек.

Всего в штате зарегистрировано 7067 смертей от вируса, что в 2,5 раза больше, чем во время теракта 11 сентября.

Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка <...> Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова. Взрывов не было, это безмолвный взрыв, который проходит волной сквозь все общество так же непредсказуемо, как и то зло, с которым мы столкнулись 11 сентября, — подчеркнул он.

При этом количество госпитализированных продолжает снижаться, как и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Однако, глава штата призвал жителей не расслабляться.

Большинство американцев считают, что экс-лидер страны Барак Обама справился бы с коронавирусом лучше нынешнего президента Дональда Трампа, писал NEWS.ru.