Число жертв коронавируса в Нью-Йорке достигло рекордных значений

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о распространении коронавируса. По его словам, число скончавшихся за стуки поставило новый антирекорд.
799 человек погибли от СOVID-19 в течение последних суток,
Всего в штате зарегистрировано 7067 смертей от вируса, что в 2,5 раза больше, чем во время теракта 11 сентября.
Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка <...> Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова. Взрывов не было, это безмолвный взрыв, который проходит волной сквозь все общество так же непредсказуемо, как и то зло, с которым мы столкнулись 11 сентября, — подчеркнул он.
При этом количество госпитализированных продолжает снижаться, как и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Однако, глава штата призвал жителей не расслабляться.
Большинство американцев считают, что экс-лидер страны Барак Обама справился бы с коронавирусом лучше нынешнего президента Дональда Трампа, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники