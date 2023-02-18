Херш не исключил публикации новых данных по подрыву «Северных потоков» Американский журналист Херш решил раскрыть роль Норвегии, Швеции и Дании в подрыве «Северных потоков»

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш, который обнародовал материал, указывающий на прямое участие американцев в подрыве «Северных потоков», сообщил, что, вероятно, опубликует новые подробности расследования. В интервью Consortium NEWS он уточнил, что может раскрыть роль Норвегии, Швеции и Дании в организации диверсии.

Возможно, я напишу об этом механизме больше, — заявил Херш.

Он также сообщил, что норвежцы показали американским подводникам, куда следует заложить взрывчатку. Херш добавил, что организация диверсии на российских газопроводах велась в строгой секретности.

Взрывы на «Северном потоке — 1» и так и не заработавшем «Северном потоке — 2» произошли в сентябре прошлого года. Все стороны признали произошедшее диверсией, ответственность за взрывы на себя не взял никто.

Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов будет иметь для США ужасающие последствия. Лауреат Пулитцеровской премии не исключил, что в долгосрочной перспективе диверсия может обернуться в том числе выходом некоторых стран из НАТО. Херш также обратил внимание на то, что его расследование диверсии в Балтийском море продолжают отвергать как глава Белого дома Джо Байден, так и сотрудники его администрации.